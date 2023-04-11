民進黨高雄市第三選區（左營、楠梓）立委劉世芳透過黨中央宣布退選，她稍早再發布聲明，稱自己因健康因素，今日放棄本黨立委提名。對於2016年栽培她當選立委、2020年支持連任的左營、楠梓鄉親，「世芳深深感謝，更深深抱歉」。

劉世芳說，她秉持腳踏實地、誠懇做事的初心，投身公共事務數十年，這一屆立委剩餘任期，同樣會一秉初衷，為左營、楠梓鄉親打拼，更會全力協助本黨日後所徵召之候選人。在守護台灣自由民主的道路上，自己雖放棄提名，但仍在路上，與大家一起打拚。再次感謝所有支持自己的朋友。