田馥甄11日出席代言活動，造型亮麗。（陳俊吉攝）

田馥甄11日出席代言活動。 而資深製作人詹仁雄先前在臉書寫道現今培養女團不易，卻意外提到「S.H.E」僅剩田馥甄還沒有小孩，當時田馥甄隨後發文表示，「口無遮攔、肆無忌憚」，讓網友猜測是隔空反擊，她今日被問及此事，特地澄清回應了。

田馥甄直言，完全沒聽說過詹仁雄的發言，她的發文不是針對這件事，還驚訝說：「不知道詹哥有表達什麼，我很孤僻，IG只追蹤Selina、Ella，不知道外面的世界是什麼狀況，都是分享自己的心情。」

她日前和陳嘉樺（Ella）出席好姊妹任家萱（Selina）肚中「小腰果」的猜性別派對，現場氣氛溫馨，田馥甄笑說，當她正要講祝福話時，看著Selina的真摯眼神、孕肚，忍不住激動淚崩，更被Ella笑虧，「連這個鐵漢都落淚！」

田馥甄事前原本猜小腰果是女生，雖然猜錯性別，仍興奮說，Selina懷孕後變更漂亮，不管是男生、女生都很好，很期待新生命的到來，當天也對小腰果說，「希望你平安健康長大」。

她也透露，Ella的兒子勁寶當天熱情對小腰果說：「希望你玩得很開心！」勁寶的童言童語，讓她直喊，「好可愛，他（勁寶）是我們很愛的小生命，他的思想跟靈魂是最單純、純粹的祝福，可能勁寶也覺得玩得很開心。」至於會想生子？她幽默說，這種事情可遇不可求，「當初Selina也沒想過這種喜悅，我會張開雙手迎接所有可能性，但也不會掐死自己。」