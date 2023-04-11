林敬倫飾演一位罹患「早發性阿茲海默症」的游泳選手。（華納音樂提供）

許書豪邀請林敬倫跨刀演出MV。（華納音樂提供）

許書豪推出全新專輯《最美的地方》。（華納音樂提供）

許書豪新歌〈一天忘了一點〉以「阿茲海默症」為歌曲主軸，由許書豪包辦詞、曲、編曲、製作，打造關於「陪伴」的深刻之作。MV 邀請到《全明星運動會》的人氣男神林敬倫擔綱主角，演出阿茲海默症患者的日常，許書豪直言：「敬倫的演技真的很驚艷我！」

林敬倫在故事中飾演一位罹患「早發性阿茲海默症」的游泳選手，記憶時好時壞，病魔也漸漸影響著他的日常生活及職業生涯。林敬倫展現出角色的情感和內心糾結，故事中他一度忘記如何游泳，甚至忘記自己下水的目的，面對逐漸在腦海裡將自己忘記的過程中所產生的焦慮、不知所措、驚慌、害怕、不想妥協卻又無力抵抗的挫敗感，直到他看見包包上媽媽為他別上的名牌，他突然失控爆哭，種種情緒展演得深刻動人，令人不捨。

為拍攝MV中的水下場景，林敬倫更在低溫的天氣裡，泡在水中一整天進行演出，不僅考驗演技，對體力更是一大挑戰。而林敬倫的演技令人驚艷，一上戲就能夠完美進入角色狀態，並刻畫出了角色的複雜情感和內心掙扎，對此許書豪身為旁觀者也忍不住大讚林敬倫精湛演技令他印象深刻！而敬業的林敬倫甚至一度因為長時間泡在游泳池中，因此對泳池中的化學物質過敏導致皮膚紅癢，但所幸一切並無大礙。