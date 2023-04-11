亞洲羽球好手們放眼今年4月25日在杜拜進行的2023亞洲羽球錦標賽，會內賽籤表出爐，曾兩度封后的寶島一姐戴資穎，首輪迎戰新加坡楊佳敏，台灣一哥周天成則是首輪對上越南阮海當。

戴資穎曾在2017、2018年兩屆亞錦賽連奪女單冠軍，除了2020和2021年兩屆賽會因為新冠肺炎疫情停辦，小戴也未參加2019及2022亞錦賽，暌違多時再戰，加上比賽地點在杜拜，也讓她相當期待，先前出席活動受訪時小戴表示，杜拜是世界之最城市，自己上次到杜拜比賽是2017年年終總決賽，自己很想再回去看看，所以安排賽程計畫上，把原本沒有打算列入的亞錦賽排進。

久違的亞錦賽和杜拜，目前世界排名第4的戴資穎首場對手是世界第29新加坡楊佳敏，雙方之前在2019年和2022年印尼公開賽對戰過兩次，小戴都是直落二獲勝。

亞錦賽女單台將方面，還有宋碩芸、許玟琪、白馭珀都直進會內賽，男單則有周天成、王子維確定在會內賽，不過王子維首輪就要挑戰大會第2種子、難纏的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。

雙打方面已取得會內賽資格的，男雙為李哲輝／楊博軒、盧敬堯／楊博涵、蘇敬恒／葉宏蔚、李洋／王齊麟，女雙李佳馨／鄧淳薰、張淨惠／楊景惇、許雅晴/林琬清，混雙李哲輝／許雅晴、葉宏蔚／李佳馨、楊博軒／胡綾芳、張課琦／李芷蓁。