積極拓展海外市場的健喬，去年泰國市場在國際競爭者缺貨下，愛克痰趁勢搶攻市場且造成熱賣。今年由於競爭著缺貨未見改善，在當地經銷商已經將健喬愛克痰成功打進大型醫療通路的處方市場下，三月東南亞銷售較去年同期足足成長了180％。由於海外訂單完全是接單生產，訂單的能見度約為三個月，目前可預見四月與五月來自東南亞的需求會比三月更為強勁，展望2023年東南亞的愛克痰銷售將持續成長。

健喬表示，三月營收突破新高，除了愛克痰外，也受惠中國市場鼻噴需求強勁，目前Besonin鼻噴被列在防疫指引的清單中。由於全球缺藥荒也擴及中國大陸，為了確保供貨無虞，代理商已依據銷售預估提前下單。

另外，愛克痰600mg已順利於三月底送中國大陸進行首批檢驗，一旦首批檢驗通過，當地經銷商將正式下量產訂單，健喬即可生產與交貨。由於Besonin鼻噴及愛克痰600mg兩項呼吸道產品的出貨展望佳，2023全年中國大陸市場出貨對健喬的整體營收占比將會較2022年明顯拉高。

健喬目前為NAC(化痰藥) 600mg全球第三大銷量的製藥公司，東南亞市場維持強勁的增長以及中國大陸新市場的加持，該公司擁有高自動化設備的強力後盾，以及NAC生產具備經濟規模的有利條件下，將持續穩固NAC布局全球市場的競爭地位。

健喬營收從去年十月突破四億以來，2022年十月到2023年三月兩季度平均月營收為4.2億，營收格局明顯已站穩在四億以上。儘管即將邁入二、三季的淡季，惟該公司國內外都將有新品以及新市場訂單陸續貢獻營收，2023年營收成長動能不容小覷。