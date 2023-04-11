卓越積極擴大高中、國中小領域業務，針對各年級推出多種學科班、段考考前複習班、會考衝刺班、私校直升進度專班等，有效滿足學員學習需求，提升學員留班率，進而推升3月、第一季營收皆呈現年增表現。

卓越指出，憑藉「陳立教育」於補教市場的品牌力，且擁有全科專業師資團隊與培訓制度、教材研發與線上、線下資源整合等利基，吸引兒美機構、私立明星小學業務合作；此外，陳立教育去年第三季新增新莊分校國中部，並針對全台共11間分校擴大國中招生計畫，加上已完成高雄地區國中補教實體業者「易禾教育」合作營運模式調整等，皆有助於奠定集團營運發展。

展望第二季，卓越全力擴大整體營運，穩固高中、國中小教育市場，也向下延伸至幼兒教育，拓展具數學邏輯思維的「Brain Max 桌遊教具」學習系統業務合作；同時，向上拓展成人職教領域整合，打造「學米XUEMI」全方位線上學習平台，持有學米司股權47.43％，有效提升與同業間差異化之競爭，培養營運成長動能。