國際知名小提琴家貝芭．絲凱德（Baiba Skride）原訂本周末於國家音樂廳與台北市立交響樂團（TSO）演出音樂會，因健康因素取消來台，改由小提琴家魏靖儀代打演出，曲目調整為普羅科菲夫D大調第一號小提琴協奏曲。

這次再度受指揮家殷巴爾邀請指定代打，魏靖儀表示經過與殷巴爾密切討論，決定演出普羅科菲夫第一號小提琴協奏曲，他表示，「對我來說，普羅科菲夫是一個20世紀的莫札特，充滿奇特想像力，你可以從他的音樂聽到很優美的旋律線條，但他在這些旋律線條結合了一些其特有的不和諧元素，但卻又跟和諧的旋律相輔相成。」

魏靖儀與殷巴爾合作淵源始於2021年，該年3月魏靖儀首度與殷巴爾及TSO演出葛拉祖諾夫小提琴協奏曲，4月小提琴大師明茲（Shlomo Mintz）因故取消演出，短短二日內臨危受命以柴科夫斯基小提琴協奏曲代打大獲成功，精湛且傑出的表現，讓全場觀眾包括指揮在內驚艷不已，也讓殷巴爾欽點魏靖儀為一定要再次合作的獨奏家，分別在2021年10月和2022年4月接連2次邀請合作演出皆獲得觀眾熱烈好評。

演出將於4月28日在台北國家音樂廳登場。