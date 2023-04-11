行政院組織法修正案於2010年經立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造，立法院11日三讀通過《行政院組織法》第3條部分修正草案，本次將現行規定的環境資源部調整為「環境部」、經濟及能源部、交通及建設部維持目前機關名稱，定名為「經濟部」、「交通部」。民進黨立院總召柯建銘也表示，其他組改類的法案，本會期一定來得及完成三讀改組案。

立法院第10屆第7會期施政總質詢定7日結束，進入法案審查階段，「組改類」法案被列為本會期審查的重大法案，《行政院組織法》第3條部分修正草案三讀通過，雖然僅修正1條，但今日立法院也變更議程，將原本排在第7案討論的《行政院組織法》改為第1案討論，可看出改組類法案被民進黨視為重點的重大法案。

立法院司法及法制委員會召委劉建國表示，立法院聯席會議10日初審通過《農業部組織法草案》正式出委員會，雖然還有部分條文需要協商，但有機會在本會期修法通過。

劉建國指出，包含3月22日立法院司法法制、衛環委員會初審通過環境部組織法草案環保署升格成為「環境部」；4月12、13日還有交通部和經濟部各署、各司升格的部分也會處理，會盡量在本會期讓組改類法案完成三讀。

據了解，改組類法案中，交通部觀光署、環境部等2案較有共識，其餘包括農業部等，仍有待凝聚共識；知情人士指出，《農業部組織法草案》才剛出委員會，還有部分條文需要協商，送到院會還有1個月冷凍期的問題，所以要看黨團協商後是否有共識，如果順利或許能在本會期通過。

而2024將面臨總統及立委大選，本會期與下個會期，將是蔡政府與本屆立委最後2個會期，對於府院黨來說，法案更是攸關兌現競選政見的最後機會，而此次的改組法案有機會在蔡英文總統任內完成。

目前尚未完成組織調整的「內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部與各該所屬三級機關（構），以及獨立機關核能安全委員會（含行政法人）組織法」草案，及行政院組織法第3條修正草案等49項法案。

內政部表示，消防署、國土管理署、國家公園署以及內政部4項組織法（修正）草案，配合行政院組織調整方向，前經行政院院會通過後函送立法院審查，現由立法院司法及法制、內政兩委員會聯席審查中，將待立法院完成三讀程序後，依行政院訂定各該法案施行日期，辦理機關成立掛牌等事宜。

而內政部未來調整方向，營建署業務調整，將全國建築、國土規畫及都市發展等業務移入「國土管理署」，國家公園管理業務移入「國家公園署」；消防署由原機關改制，另配合兵役政策調整，不再設置役政署，將業務納入內政部。