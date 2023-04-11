75歲施阿嬤平時身體硬朗，龍眼產季時甚至爬樹摘龍眼給家人享用。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

75歲施阿嬤平時身體硬朗，最近突然左手腳癱軟無力倒下，警消到場研判為腦中風，立刻以「到院前五級檢傷預通報系統」回報醫院，到院後診斷為右側中大腦動脈第1至2段交界處阻塞，無腦內出血，經靜脈注射血栓溶解劑，成功於30分鐘內完成顱內取拴術打通血管，救回一命。

亞大附醫急診醫學科主任鍾侑庭強調，近年來各醫院都與消防隊密切合作，針對急性腦中風患者建立通報機制，在患者到院前便做好各項準備，到院後就能無縫接軌，確保急救流程順暢，盡力在黃金救援時間內，從死神手中搶救寶貴生命。

亞大附醫放射診斷科醫師宋昌育說明，當時先從患者鼠膝部置入導管，透過由粗到細的同軸套疊方式，經腹部、胸腔主動脈及頸部動脈直達阻塞的腦動脈區，再以導管抽吸方式，將血栓取出清除打通血管，所幸患者血管沒有太過扭曲，幾乎一路順暢直達，才能順利在30分鐘內取出血栓。

亞大附醫神經內科醫師吳致螢指出，缺血性腦中風會造成嚴重神經學損傷，甚至死亡，處理腦中風患者關鍵在於「黃金時間」，例如發生3小時內及時施打靜脈血栓溶解劑，若效果不佳，也要在中風發生8小時內安排動脈取栓，都有助於患者癒後可恢復較佳生活品質。上述患者經搶救後幾乎未有併發症，原癱瘓的左側手腳也在1周後恢復行動力順利出院。

施嬤么女表示，媽媽平時活潑好動，雖已高齡70多歲，仍會下田耕種、採收水果，龍眼產季時媽媽甚至爬樹摘龍眼給家人享用，平時還會做資源回收並幫忙鄰里掃街，「實在完全想不到會跟腦中風聯想在一起」；施嬤則說，起初以為是血糖低，於是泡糖水喝，不料糖水竟然從嘴角流下，才發現事態嚴重，幸好搶救及時。