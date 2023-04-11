全球都在瘋AI人工智慧，那我們要如何去布局下一波的財富呢？品觀點YT頻道＜聰明理財大小世＞主持人黃世聰，今天要來教大家，大賺2023年的趨勢財，一定要鎖定節目，聰明賺錢有法寶，輕鬆又愉快。

面對AI人工智慧的熱潮，有很多的投資人都在想，台股上讓怎麼布局呢？看著AI發展那麼快，國外產業一直賺錢，但是台灣呢？難道台灣的投資人，在這一波裡，不只要面臨失業的風險，還要跟不上巿場經濟，賺不錢的遺憾嗎？

黃世聰表示，伊隆馬斯克在說，要先暫停AI的研發，因為他認為有可能會影響到未來人類的風險，所以，包括歐洲美國等國家，都在說要停止整個人工AI發展，不過，美國也有反對的聲浪，因為有人就認為，一旦減組下來，不就是給中國大陸一個崛起的機會與時間嗎？

雖然巿場有一些爭議，但是，AI人工智慧的發展是不會改變的，應該是今年中美之間較勁最重要的，這個商機大家一定要留意。但是，AI的人工智慧發展，與台灣有什麼關係呢？

黃世聰強調，在台灣的概念股偏向硬體為主，回頭來看一個消息，2017年時NVIDIA宣布跟微軟共同推出超大GPU加速器－HGX-1這一台機器，因為微軟跟OpenAI共推的聊天機器人ChatGPT裡面用的加速器，就是這台。而這個加速器從2017年研發到現在為止，終於落地生根了。

從這些來看，AI的商機即將引爆，看國外公司來說，最重要是NVIDIA輝達、微軟這兩家公司，但回到台灣來看呢？台股裡面有一檔股票就是6669的緯穎，過去在節目中一直有提到，整個伺服器的需求大增，也推升這家公司的營收創新高。

另外，近期台灣的一些大型股，包括英業達，廣達等等，過去的電子五哥等級股票呢，就出現一飛沖天的態勢，大家在想為什麼會漲不停呢？這就是過去常跟大家所談的心法。只要掌握這個心法，股票的趨勢財，你將都能掌握住。

想知道究竟是什麼心法呢？記得鎖定＜聰明理財大小世＞，每周二晚上九點準時播出，主持人黃世聰解開心法，讓你大賺智慧財。