法務部行政執行署11日舉辦全國123聯合拍賣會，13個分署分別拍賣2萬6000多顆泰達幣、唐卡藝術品、附40個停車位的台中市北區豪邸，總拍定金額1億994萬371元，將浥注國庫收入。

行政執行署表示，動產部分今共拍定854萬7113元，最特別是花蓮分署拍賣虛擬貨幣「泰達幣（USDT-TRC20）」約2萬6150顆，當場以81萬6000元落槌，該泰達幣存放於俗稱「冷錢包」的加密USB隨身硬碟裡，得標後以解密轉入得標者電腦方式完成交易為花東地區拍賣史上頭一遭。

另前科技公司陳姓董座因拒繳3000萬元稅款日前遭管收後，拿出收藏之「唐卡宗教藝術品」拍賣抵償欠稅，士林分署以10萬元拍定；此外嘉義分署及台南分署的拍賣會設攤販售熱騰騰麵包、海產粥、滷味、茶葉蛋、奶酪、果醬等多樣商品，拍賣所得直接用以清償欠款。

至於不動產共拍定1億139萬3258元，金額最高者為台中分署拍賣台中市北區山西路豪邸，4房2廳2衛2陽台1廚房格局，並附有40個停車位，總價以2803萬9999元拍定；新北分署拍賣位於新北市三重區力行路上的金店面，權狀約24坪，鄰近六合公園及三重交流道，現出租作為漢堡店及丼飯店使用，以2162萬元高價賣出，每坪價格達90萬餘元。