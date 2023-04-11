日本政府今天發表外交藍皮書，內容依舊主張擁有竹島（韓國稱獨島）主權。韓國外交部要求日方撤回此「不當主權主張」，韓國輿論也質疑日本對改善雙邊關係是否淪為紙上談兵。

韓國外交部發言人今天就日本外交藍皮書內容發表評論，表示「對於從歷史上、地理上、國際法上都明確屬於我國領土的獨島，日本政府反覆透過外交藍皮書不當主張主權」，並因此召見日本駐韓公使，強烈要求日方撤回，強調日後對於日本就獨島的不當主張都將嚴正應對。

日本政府每年4月都會發布外交藍皮書，獨島主權也是每年必提爭議。韓國總統尹錫悅不久前才赴日進行暌違12年的雙邊領袖互訪行程，與日本首相岸田文雄在峰會中強調改善韓日關係重要性，不應因歷史問題影響雙方關係發展。但峰會結束不到一個月，在雙邊主要爭議事項之一的獨島主權問題上仍不見雙方態度改變。

今天發表的日本外交藍皮書中，主張「基於歷史事實及國際法，竹島明確屬於日本領土」，稱「韓國透過派駐警備隊等方式，在毫無國際法根據的狀況下持續非法占據竹島」。至今日本已連續6年在藍皮書中主張韓國「非法占據竹島」。

對於韓國政府提出「前徵用工」（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）訴訟問題的解決方案，今年的外交藍皮書中給予正面評價，但未提及當時韓國政府聲稱日方「對歷史認知繼承歷任內閣整體立場」的說法。

韓聯社報導，韓國政府先前將此說法解釋為日方對韓方提出解決方案的「呼應措施」，但這次藍皮書中未記入相關文字，令人質疑日方並不重視對過去歷史的反省與道歉。韓國財經大報Money Today報導也批評日本政府「說一套做一套」。

尹錫悅政府上任後積極推動改善韓日關係，透過以韓國政府旗下機構「第三方代償」前徵用工賠償金、率先著手將日本放回貿易白名單等作法釋出善意。但這種做法在韓國國內仍是毀譽參半。

韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今天在對外媒記者會中就相關問題表示，他同意韓日關係的必要性，也認為雙方應該發展具未來性的關係；但雙邊關係發展應注重「均衡」，也就是不能只有單方付出或受惠，「可惜的是在這次韓日峰會中，韓方一無所獲，日方卻是收穫滿滿，讓（韓國）國民相當失望」。