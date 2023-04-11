全聯福利中心「愛從1開始」零錢捐活動第二季與心路社會福利基金會時隔3年再度攜手合作，並邀請李國毅擔任愛心大使，以「愛從1開始．一塊慢學」為早療孩童發聲；全聯行銷部協理劉鴻徵指出，通膨下什麼都可以省就是要讓消費者買到最便宜，但公益不能省，去年透過PX Pay點數募集到5,800萬點、等同580萬元，未來在全支付開通下，將募集更多公益資源。

全聯並在11日活動啟動日率先捐1,000萬福利點(等同於現金100萬元)，邀請民眾一起做愛心，鼓勵消費者不只在全聯門市可以投零錢做公益，也可以利用PX Pay點數捐款支持弱勢早療孩童，此次零錢捐活動更獨家贈送「福利熊手工皂」。

心路基金會則指出，心路早療團隊源自37年前，從最早的醫療諮詢，時段療癒到目前完整的的多元專業團隊，至今已服務過6,000多個家庭，目前仍持續用心於0-6歲兒童早期療癒，而全聯的加入也讓服務範圍大幅擴大；全聯佩樺圓夢社會福利基金會則表示，台灣少子率高，但0至6歲遲緩兒卻還有6萬多位，可見提供早療兒童所需之照顧更為迫切，由全聯獨立贊助的這項活動，每天都有1,000個孩子受到照顧。