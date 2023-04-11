中共對台實施3日圍台軍演引起了全球的關注，雖然演習在10日結束，但長期以來以大批軍機進入台灣防空識別區的行動仍舊持續。外媒引述軍事專家的分機指出，中共此次軍演以多種方式同時進行，證明北京對台施壓選項很多，但是大量軍機經常性地越過海峽中線會提高意外衝突的風險，現在兩岸缺乏處理軍事意外的溝通渠道，意外發生後存在拉高衝突層級的可能性。

《德國之聲》引述軍事專家表示，雖然此次演習時間較短，但中共希望透過這次演習，展現出他們有能力摧毀關鍵的目標。台灣國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲表示，去年的模式是在一週內，將火力、軍力集中於台灣周圍，卻因影響國際航線而引發他國不滿；這一次中共把軍演實施期間降為3天，並將兵力跟火力分散在不同地區展示，是希望降低對周邊情勢的影響，避免造成日韓等國反彈。

國際危機組織中國問題專家蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，北京認為展示軍事力量是有必要的，目的是阻止美台之間更多的高層級交流。除此之外，一些專家也認為，中國是試圖展示共軍有能力幾乎每天、用各種方式對台發動攻擊。

獨立安全分析師劉易斯（Ben Lewis）指出，中國一開始採取較不挑釁的方式來反制「蔡麥會」，例如在台海攔查船隻，但在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訪中行程結束後，中國便對台灣展開包圍式的軍演。這清楚顯示，北京向台灣施壓有許多選項。

據台灣的國防部統計，4月10日上午6時起至下午6時止，共偵獲91架中共軍機，其中54架逾越台海中線，並侵入台灣西南、東南空域，可能是單日偵獲中共軍機架次最多的一次。

蕭嫣然對此表示，隨著大量中國軍機越過台海中線，中國與台灣軍隊之間的相遇機會增加，這可能會提高意外衝突的風險。她說，兩岸彌漫不信任的氛圍，又缺乏處理軍事意外的溝通渠道，因此意外發生後拉高衝突層級的可能性是存在的。