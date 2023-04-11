南投縣長許淑華在居民帶領下會勘仁愛鄉農路，傾聽民眾的需求。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華與仁愛鄉長江子信、南投縣議員林婷立等人聽取道路改善簡報。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華11日在仁愛鄉長江子信、南投縣議員林婷立等人陪同下，會勘投85線及南豐村、春陽村等多處農路，有些路幅狹窄、缺少護欄或年久失修等，將斥資700萬元修繕，維護民眾行的安全。江子信致謝說，道路就像人體的血管，血管通，身體就健康，道路通暢，居民生計也得到幫助，感謝縣府團隊的用心。

許淑華表示，仁愛鄉幅員廣大，農民依賴農路運輸農產品，民意代表反映多條道路須改善，有的舊有路面過於狹窄、無法會車，有的則是需增設護欄，甚至有道路邊坡已破損掏空，十分危險，改善偏鄉道路是首要工作之一，她親自會勘後，承諾儘速施工改善，讓民眾通行能安全無虞。

縣府指出，南投85線起於德鹿谷村，經都達村至精英村銜接台14線，全長9.6公里，其中6.5Ｋ至9.5公Ｋ路段，部分路幅狹窄且缺少護欄，會車不便又危險，工程單位決定將現有矩形溝改為L型溝，即可兼具排水並加寬路面，並增設護欄、反射鏡、禁制標示牌等，加強安全性，預計45個工作天可完工。

另外春陽村的1號農路部分路段嚴重掏空，將打設5公尺深的鋼軌樁及基礎台，重新鋪設農路；南豐村豐林橋右側農路也年久失修、破損龜裂，將重新鋪設長500公尺、寬4.5公尺的路面改善。

江子信說，道路就像人體的血管，血管通，身體就健康，道路通暢，鄉民生計也能得到幫助，感謝縣長重視人民的心聲，上任後積極會勘並改善，不僅農產運輸更順利，民眾通行也有保障。