曾以電影《少年》入圍金馬新導演、香港新銳導演林森新作《窄路微塵》，由2021年入圍金馬獎多項話題港片《濁水漂流》監製文佩卿、攜手2022金馬獎提名最佳男女主角張繼聰、袁澧林主演。影視歌三棲發展的張繼聰，在《窄路微塵》中加入自身歷練與信念，演活基層清潔工，內斂精湛演技感動無數評審觀眾，讓他奪得香港電影評論學會最佳男演員，也即將與劉青雲、黃秋生等人角逐金像獎影帝寶座。

童星出身的張繼聰現年43歲，除了演戲也愛音樂，是香港全能型藝人。25歲那年，他以創作歌手身份加入樂壇，才華洋溢的他也曾替陳奕迅、郭富城、鄭秀文、何韻詩等流行歌手作曲填詞，歌曲數量多達60幾首。此外，他幽默的談吐也發揮在主持上，曾和阿SA擔任香港金像獎司儀。近年，張繼聰在戲劇表現亮眼，喜劇功力更勝一籌，多部作品中還受封「搞笑擔當」，成功開闊搞笑戲路的他，在口碑爆棚且榮登香港影史最賣座港產喜劇《飯戲攻心》中大展爆笑演技，受到不少影迷追捧。《窄路微塵》卻讓觀眾見識到他不同以往的內斂演技。

張繼聰在《窄路微塵》中飾演一名清潔公司老闆窄哥，個性低調老實，在疫情及生活巨變的雙重打擊下，靠著微薄收入支付全家生活開支，與袁澧林飾演的單親媽媽Candy展開一段相遇相知的故事。張繼聰表示：「這個角色性格立體豐富，道盡一個中年人面對疫情及世途險惡的心情。他與媽媽的關係，道出珍惜與家人相處時光的重要。」為了深入角色，張繼聰在導演林森安排下，與一位獨自經營清潔公司的人會面，從中了解其詳細的工作狀況、收入等等，他坦言「當我聽說他的每月收入後心裡一寒」，而這次接觸讓張繼聰對角色處境有更多參考。

出道多年，看似活在聚光燈下的張繼聰也曾身處逆境，他在受訪時分享，「10、20歲時，我做了很多兼職，曾經連過海的錢也付不起，打電話給家人問是否可匯20元到我戶頭，讓我湊一百元增值，否則連家也回不了。」但過往際遇，反而讓張繼聰更樂觀，就像《窄路微塵》飾演的窄哥，儘管在困窘中，依然維護闖禍的Candy母女，也似片中一句話「世界很壞，但不代表要做壞人。」張繼聰坦言在角色中放入自己信念，期盼透過電影傳達，「外在環境怎樣也好，我們都有權選擇成為怎樣的人。我可以肯定的說，這個世界有很多窄哥，如果你找不到，我相信每個人都有能力成為他。」

張繼聰在《窄路微塵》成功地演活社會基層的平凡小人物，這也是自8歲出道的他，首度獲得金馬獎最佳男主角提名，且在今年的香港電影評論學會一舉拿下最佳男演員殊榮。更在本週日（16）即將登場的金像獎頒獎典禮中，將與《神探大戰》的劉青雲、《白日青春》的黃秋生、《正義迴廊》的麥沛東及楊偉倫一爭影帝寶座。電影將於4月28日在台上映。