興富發（2542）受缺工、工程進度延宕的影響，去年營收和獲利雙雙衰退，股利紅包今年也恐怕會落空。今（11）日興富發召開董事會決議股利分派案，擬配息0.5元、配股1元，合計為1.5元；依今天收盤價41.75元計，現金殖利率約為2.39％。

興富發今天召開董事會，決議去年度盈餘分派案，擬配發現金股利每股為0.5元，盈餘轉增資配股每股1元，合計為1.5元。

興富發受缺工、工期遞延所影響，2022年完工交屋量不如預期，營收大幅下滑近4成，至266.27億元、年減39.8％，毛利率則大幅攀升，達33.6％，較2021年的31％，增加2.67個百分點；稅後純益達37.4億元，較2021年81.86億元，幾乎腰斬5成、年減幅達54.3％，每股稅後純益僅2.29元，低於2021年的5.77元。

興富發今天董事會也通過111年度盈餘轉增資發行新股案，擬發行新股約16.95億元。

興富發表示，此次辦理盈餘轉增資發行新股，主要是為了考量業務發展的需求，藉以充實營運資金。

另外興富發今天也公布3月營收，單月在新案完工交屋衝刺下，達40.73億元，年增率達1.06倍；累計第一季營收達91.05億元，比去年同期成長29.53％。