營運傳捷報的葡萄王，母公司台灣葡萄王3月營收年增7.92％，Q1年增24.21％。代工業務因客戶提貨計劃變更，影響營收但仍較去年同期年增11.32％，延後出貨動能估計將於Q2發酵。目前原料銷售觸角伸展至中國新客戶，立陶宛、印度、瑞士、美國、泰國等國家，加上配合疫後免疫調節及夏日瘦身美容需求增加，產線將導入24小時三班制生產，成本掌控更有效率，以支應未來高成長的業績表現。自有品牌「PowerBOMB爆能能量飲料」、「葡萄王康普茶」配合清明連假檔期於通路社群推波宣傳，累計銷量持續增長。而熱銷商品「易得纖膠囊」，看準疫後纖體需求，預期也將掀起另一波銷售熱潮。

子公司葡眾，對比去年高基期的條件下，3月營收較去年成長8.2％，衝聘首月即交出漂亮成績單，更重寫近五年同期高點。緊接著Q2進入聘級升等旺季，加上年度規劃新產品陸續上市，營收走強朝逐季墊高勢在必行。

上海葡萄王3月營收年增18.35％，Q1營收較去年同期雙位數成長年增13.37％。隨著疫後中國防疫管制放寬，整體市場經濟逐漸恢復，上海葡萄王表示，近期許多品牌客戶開始積極規劃產品發佈會與線下活動，對比去年受封控影響營收，在基期效應與疫後解封下，展望Q2成長動能將延續Q1腳步，有信心優於同期再創高峰。