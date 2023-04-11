3月美國矽谷銀行（SVB）倒閉後，引發連串銀行業危機，美國聯準會（Fed）利率決策轉鴿，3月僅升息1碼，後續美元指數應聲走疲，美元指數3月下跌2.57％，帶動整體非美貨幣走強。

根據匯銀統計，英鎊升值3.11％最強，歐元升2.91％、瑞士法郎升2.21％、新加坡幣升1.21％、人民幣升1.08％，新台幣全月僅升值0.09％，升幅相對落後，因此，新台幣NEER下降至102.21，REER也下降至104.67。

匯銀主管說明，NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，根據新台幣匯率反應函數實證結果，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力。

至於REER則是計入物價變動因素的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。

匯銀主管表示，3月新台幣有效匯率指數，將比較基期從2010年改為2020年，加上通膨等因素納入考量，因此各月份數據都有微調修正，尤其NEER指數下修不少。

展望美元走勢，匯銀主管指出，最新勞動市場數據顯示，美國就業水準維持強勁，市場對於美國5月再次升息的預期升溫，熱錢再度回流美國，短線美元低檔盤整、伺機反彈；但預估美國在5月後將停止升息，若後續降息預期上升，美元將走疲。

央行官員則認為，市場普遍預期美國升息走到末端，美元不會像去年那麼強勢，未來走弱或走強，有待進一步觀察。

市場等待美國最新通膨數據公布，將左右Fed後續動向；目前期貨根據芝商所FedWatch工具，市場投資人預估Fed再升息1碼，美國終端利率將調升至5％至5.25％。