民進黨高雄左楠區立委劉世芳今（11）日無預警宣布退選，不競選連任，為高雄選情投下震撼彈。劉世芳稍早聲明指出，因健康因素，放棄提名。地方則點名民進黨3席現任議員接棒，但被點名的議員現階段皆無意願。

劉世芳退選一事，讓地方黨部傷腦筋，原本是同額提名，如今陣前換將，一時之間要找到戰將級人選，簡直難上加難。民進黨高雄市黨部主委許智善也坦言，事前不知情，後續如何提名要待黨中央決定。

地方政壇則點名，乾脆由民進黨現任3席議員包括李柏毅、黃文志、李雅慧接棒。對此，黃文志直言，目前沒有參選想法，先前也未耳聞劉委員不連任，而3位議員也都相當力挺她，但如今選戰時間緊迫，民進黨在左楠區只有3席，算是艱困選區，呼籲黨中央提名要審慎評估跟考慮，至少知名度、條件、能力等要地方都能接受。

李雅慧則說，劉委員這幾年在左楠地區盡心盡力，為地方爭取不少建設，對於她因健康因素不能參選感到可惜。不過，她個人而言，到目前為止沒有意願參選立委，尤其這次黨中央有大局條款，大家都是支持現任立委連任，後續也會遵照黨中央的想法。

李柏毅表示，對於劉委員因為身體因素退選表示尊重，她這幾年為高雄左楠爭取重要建設，個人支持她繼續連任，在她發布聲明之前，還是支持她，因此對於自己是否會參選立委，目前還沒有考慮，黨中央後續也會討論提名方式，不論是徵召或重新辦理初選都予以尊重。