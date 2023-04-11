況明潔（左）、林萱瑜劇中飾演一對心機婆媳。（三立提供）

林萱瑜晉身幸福人妻，今氣色紅潤為戲造勢。（三立提供）

況明潔自嘲已成小三專業戶。（三立提供）

林萱瑜和況明潔11日為三立最新8點檔《天道》造勢，劇中2人演心機婆媳檔。林萱瑜日前接受男友韓宜邦（Junior）在帛琉的求婚，晉升為準人妻，她昨甜蜜分享2人相處點滴，「他很疼我，讓我很做自己，有想法勇敢說出來，我是一個不認輸的人，他還是讓我做自己，所以我很謝謝他。」

林萱瑜坦承自己很注重儀式感，但沒想過Junior會設計求婚橋段，「我本來很怕沒有（求婚）這件事。」林萱瑜今年31歲，和老公相差10歲，但她認為年紀不是問題，「曾智希與陳志強年紀相差比我們多。」彼此沒代溝，只是有時Junior聊起他年代的流行事物，自己會完全無感，戲稱老公是「長輩」。但Junior也為了她打扮開始年輕化，2人在一起後，愛運動的林萱瑜會帶著Junior爬山，培養共同興趣。

至於婚禮，她透露還在規劃中，雙方家長需要再討論時間，自己一直都想生小孩，只是近期工作滿檔，旁人都提醒她「不可以懷孕」，她表示婚禮前不會懷孕：「我這個人非常古板，我希望按部就班。」

看著《驕女》「豪美CP」成真，慢半拍的況明潔笑說當時完全不知兩人在一起，即使被媒體拍到像戀人一樣一起購物，還是認定只是在炒新聞，只感覺他們很合拍、像情侶而已。直到某天老公篤定她說：「他們一定在一起，萱瑜都快坐到Junior的大腿上去了。」況明潔才忍不住跑去問當事人，而林萱瑜也大方承認。

劇中林萱瑜為人媳婦，她認為生活上自己很有長輩緣，婆婆對她是又疼愛又無奈，笑說：「我可以聽長輩嘮叨，但有些事情我就是不會做，像洗碗。」還強調在家裡分工她就會直接表態廚房和浴室她不會打掃，其他都可以。況明潔戲中小三上位，笑說她已經變成小三專業戶了，這次劇中每位人物之間的關係都非常糾葛，有很大的恩怨。

三立最新八點檔復仇大戲《天道》，首集就赴泰國拍攝，在劇情與製作規格提升之外，更有許多大場面的內容，集結超強卡司陣容，再創一波復仇經典。