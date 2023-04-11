北市士林警分局警備隊柳姓女警，去年3月駕車撞傷王姓機車騎士，柳賠償6600元又被告上法院，她竟為了報復王姓騎士，明知自己駕駛警車並未受傷，竟持不明方式造成傷勢的診斷證明書，反控騎士傷害罪，意圖使騎士受刑事處分，士林地檢署偵結，依誣告罪嫌起訴柳姓女警。
柳女坦承自己車禍當時並未受傷，是因為對方收了和解金，又稱她態度惡劣並提出傷害告訴，她得知自己被告以後，才到醫院驗傷，同事以及長官都均稱，柳女發生車禍，第一時間回報自己沒有受傷。
起訴書指出，車禍發生在去年3月23日，但柳女提供的診斷證明書是4月2日，證明書上診斷為「疑似」，與一般車禍受傷的傷勢迥異，柳女拿著診斷書控告王姓騎士傷害，案經不起訴處分確定，王姓騎士也反制，控告柳女誣告罪。
柳女因撞傷王姓騎士被控傷害罪，法院判處拘役5日得易科罰金5000元，卻因柳女持不明傷勢的診斷證明書，意圖使王姓騎士受刑事處分，涉犯誣告罪，依法起訴。
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