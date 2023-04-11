雪琳伍德利（左）、約翰艾德坡在《限時追捕》攜手辦案。（車庫娛樂提供）

犯罪懸疑動作片《限時追捕》（Misanthrope）由《記憶拼圖》、《異星入境》製片團隊打造，找來《分歧者系列》雪琳伍德利（Shailene Woodley）主演，是以《生命中最抓狂的小事》入圍奧斯卡最佳外語片（現為最佳國際電影）的阿根廷名導達米安斯基弗隆（Damián Szifron）首部好萊塢作品，故事描述一名有著心理問題的女警，因為跟無差別殺人案的幕後主使者擁有相同的思維模式，而被FBI招募一同追緝凶手。

現年31歲的雪琳伍德利，20歲就以和喬治克隆尼（George Clooney）合演的《繼承人生》獲得金球獎最佳電影女配角提名，其後又以《分歧者系列》、《生命中的美好缺憾》獲得全球知名度，近年更與妮可基嫚（Nicole Kidman）、瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）合演HBO影集《美麗心計》二度走紅，《限時追捕》是她首度挑戰警匪類型電影。雪琳伍德利表示，劇本非常出色，能夠找到達米安斯基弗隆這樣的導演執導更是難得，「能成為這個劇組的成員，我真的非常興奮。」

雪琳伍德利2014年因為主演《分歧者系列》爆紅，曾因為一些言論引發爭議，例如，她曾說過自己喜歡「替下體補充維生素D」，並建議大家把握有太陽時「張開雙腿享受陽光」。另外，她還曾公開表示吃陶土可以清除體內的重金屬，而飽受各界批評。後來《分歧者系列》慘遭斷尾，後續的《神鬼駭客：史諾登》等作品評價不佳，讓雪琳伍德利一度考慮放棄表演，幸好《美麗心計》讓她重新找回自信，並再度獲得艾美獎和金球獎提名，甚至在她跟論及婚嫁的美式足球明星羅傑斯（Aaron Rodgers）分手時，也是《美麗心計》幫助她走出低潮，如今又演出《限時追捕》，演藝事業再度備受矚目。

現年47歲的達米安斯基弗隆（Damián Szifron）出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯，早年僅在國內拍攝過電視劇和電影的他，2014年憑著《生命中最抓狂的小事》震驚全球影壇，不僅入選坎城影展正式競賽單元，更代表阿根廷入圍奧斯卡最佳外語片，可說是近年最受注目的阿根廷導演。當年，達米安斯基弗隆受訪時表示，雖然接到很多美國片商的邀請，但他並不急著用英語創作，沒想到這一沉寂就是9年，讓人期待醞釀多年的《限時追捕》將帶來什麼驚喜。

《限時追捕》故事描述跨年夜，在煙火的掩護下，巴爾的摩市中心一棟高樓裡的人們遭到無差別狙擊，不久，鄰近大樓射出子彈的房間又發生爆炸。這起案件死傷慘重，兇手卻沒有留下太多線索，讓警方陷入困境。參與此案調查的年輕女警愛蓮娜（雪琳伍德利 飾）正飽受心理創傷折磨，卻讓她意外能夠理解兇手的想法。為了解決這起案件，FBI資深探員傑佛瑞（班曼德森 飾）決定與愛蓮娜合作。將於4月28日在台上映。