金門縣長陳福海(左)今拜會陸委會副主委李麗珍(右)，雙方就開放陸客赴金旅遊議題進行溝通協調。(圖／金門縣政府提供)

為爭取中央強化基礎建設經費及開放陸客赴金旅遊，金門縣長陳福海今(11)日再率縣府相關團隊赴立法院與陸委會，與立委陳歐珀、陸委會副主委李麗珍、及內政部營建署組長謝偉松等人，就地區道路、太湖畔綠蔭遊憩區、太武山文化園區劃設、開放陸客赴金旅遊等重要計畫與議題，爭取中央支持。

為平衡金門城鄉發展以及爭取基礎建設經費，縣長陳福海日前親赴行政院拜會政委張景森與內政部營建署長吳欣修，就地區重大道路、太湖湖畔綠蔭遊憩、太武山風貌改善等建設爭取中央支持與協助，並經張景森與吳欣修表示肯定與支持。為持續爭取建設經費支持與計畫之推動，陳福海今日再率縣府工務處處長黃儒新及文化局科長顧孝偉，赴立法院拜會立委陳歐珀與內政部營建署，研討後續計畫提報之細節。

陳福海指出，金湖鎮中正公園位於大、小太湖周邊，且鄰近市鎮具交通休憩之便利性，計畫以此綠色廊帶為核心，結合大小太湖與國家公園周邊景點，打造東半島適合各族群鄉親及遊客之共融遊憩公園，提供運動休閒、親子互動、生態景觀等多種功能的遊憩場所，並以「太湖湖畔綠蔭遊憩升級計畫」為規畫主軸，串接周邊景點及遊憩升級，採整體空間規劃的思維分區分期來建構，希望中央能全力支持，並挹注計畫所需預算。

陳福海也說明，烈嶼鄉在金門大橋通車後，為當地帶來便利性，但車流量的增加也對烈嶼地區的交通造成了一定的衝擊，是以，為改善地區交通，並因應國民旅遊需求多元、健康及環保的意識提升，符合推動減碳或零碳運輸的世界趨勢，將視現況於道路增設人行自行車道，貫穿烈嶼鄉中軸線主要道路並連接環島路及金門大橋周邊道路，以落實交通安全、減少意外事故發生，同時提升居民生活及旅遊品質。

營建署組長謝偉松表示，該署對於縣府提出的太湖湖畔綠蔭遊憩升級與道路建設計畫將依之前與吳欣修署長會商方向持續給予支持，同時就地區道路建設過程中針對行人庇護、路口行人公共通行改善作為提醒可多加注意；另外於整體計畫經費配置、期程與計畫豐富性等提出規畫建議，期讓整體計畫能更臻成熟。

另外，針對太武山文化園區劃設評估案，與會代表表示基於文化保存及服務設施優化，建議縣府與營建署、金管處溝通確認計畫及範圍，後續將協助提報內政部國家公園計畫委員會審議，以符地方需求。立委陳歐珀對陳福海戮力推動金門建設表示感動與佩服，並請營建署對於金門縣政府所提計畫案件應全力給予支持與協助。

隨後，陳福海一行馬不停蹄再趕陸委會拜會副主委李麗珍，雙方就開放陸客赴金旅遊議題進行溝通協調。陳福海於會談中表示，金門觀光產業對陸客需求立基與台灣本島不同，於客觀條件下開放陸客赴金旅遊相對單純，為紓解地區觀光旅遊業者困境，希望中央能及早給金門政策支持，開放陸客赴金旅遊。

李麗珍也表示能深切體會金門民眾的需求與心聲，將就開放陸客赴金旅遊的議題與交通部、內政部等單位溝通合作，朝先期開放陸客赴金旅遊的目標來努力。