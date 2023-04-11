四家上市櫃交不出2022年財報，今年6月及11月恐面臨下市、下櫃！金管會證期局副局長高晶萍11日公告，上市公司隆銘（3018）及上櫃公司駿熠電（3642）已從去年第三季就沒交財報，若未如期補正，最快今年6月27日將下市；上市的如興（4414）與上櫃的昇華（4806）未及補正的話，最快今年11月20日恐下市。

高晶萍指出，截至今年3月31日，上市（櫃）公司應申報家數共計1,788家（含第一上市櫃），除上市公司隆銘（3018）、如興（4414）及上櫃公司駿熠電（3642）、昇華（4806）等四家公司未如期出具去年度財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

高晶萍進一步指出，上市公司隆銘（是去年第三季就因董事會出席人數不足流會，財報未經董事會通過所以未如期申報，去年財報也沒有出來，4月7日已罰限期30天補公告申報，去年11月17日停止買賣，若繼續停止交易6月後沒補正財報，預計在今年5月18日公告，40天後中止上市依此進度來看，最快今年的6月27日中止上市。

上櫃公司駿熠電去年第三季因相關資料未提供會計師核閱，有處罰停止交易，去年11月17日停止買賣，今年5月18日公告40天後若未補正將在今年6月27日中止上櫃。高晶萍補充，駿熠電3月21日才更換負責人，3月31日要申報年度財報，考量申報期間只有10天時間，有先限期30天內要補公告申報，若沒做再開罰，否則4月7日會先裁罰，因此限30天補公告後沒做才會裁罰，罰金會從24萬元起跳。

上市公司如興去年第二季及第三季財報未申報，原已受罰及停止交易，但第二季及第三季有在今年2月8日及3月31日補正，但因年報未出爐，4月10日又再度被停止交易，若今年10月11日公告40天後11月20日終止下市。

昇華只有今年年報唯一一本財報沒交，前任會計師終止委任後尚無找到新會計師，未公告年度財報，裁罰限期補正，4月10日停止交易，六個後10月11日會公告40天，即今年11月20日終止上櫃。