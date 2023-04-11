統一超商（2912）持續發揮「綠實力」、響應農糧署政策採購具有產銷履歷標章的優質在地農產品，即日起於全台門市推出夏季水果王杯裝金鑽鳳梨切片，線上i划算平台則引進產地直送水果禮盒。

為迎接每年3月下旬「金鑽鳳梨」產季，7-ELEVEN現已於實體門市販售，為確保消費者能吃到安心品質的蔬果，採用國際級認證的專業實驗室進行農藥殘量檢驗，通過多項檢驗才可於實體門市上架，此次進一步引進「產銷履歷驗證」蔬果商品來源可溯源且低碳足跡，商品標示有QR code可追溯產地及種植者。

為讓消費者能了解產銷履歷、減碳飲食的概念，7-ELEVEN攜手農糧署與統一超商好鄰居文教基金會，首度三方共同合作，用實際行動落實永續食農教育。自4月起陸續展開1,500場的好鄰居同樂會特別場次，以親子閱讀活動為主軸，推出全新「吃出綠食力」繪本，將產銷履歷、食物里程等知識用生活化趣味方式讓孩子們從玩中學，理解在地產季、認識當季水果。

7-ELEVEN長期以數位工具輔助蔬果於線上銷售，提供農民穩定訂單支持，尤其25至55歲的女性更是蔬果商品的主力購買客層，光是去年全年就有百萬人次透過7-ELEVEN i划算平台線上下單，以門市自取或宅配的方式「搶鮮」訂購，隨著夏季即將到來，i划算平台也自即日起陸續上架多款產銷履歷認證的水果禮盒，包含金鑽鳳梨、小春木瓜等。