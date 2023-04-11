王道銀表示，針對所有客戶推出6個月期美金及台幣定存專案，即日起至6月30日晚間8時止，提供6個月期固定年利率4.68%的美元定存優惠，美金100元即可起存；即日起至6月30日8時止，提供6個月期固定年利率1.5%的新台幣定存優惠，新台幣3,000元即可起存。

王道銀表示，兩項定存專案皆不限定存筆數，可透過臨櫃或線上申辦，採複利計息，到期一次給付。另針對有投資需求的客戶，即日起至5月31日止，王道銀行推出全系列基金定期定額新申購及單筆申購指定基金，可享申購手續費1.8折的優惠，讓客戶靈活進行資金配置。

新戶方面，王道銀表示，6月底前開戶選擇「新戶完成任務享最高回饋新台幣488元」者，在帳戶啟用後次月底前任刷3筆滿新台幣388元之一般消費，即可獲得新台幣388元現金回饋；完成前項任務並於上述期間使用王道銀行網銀或App以新台幣換匯美元5元以上，可加碼獲得新台幣100元現金回饋，總計最多可獲得現金回饋新台幣488元。

另有新戶抽獎，即日起至2023年6月底完成申辦王道銀行帳戶者，於帳戶啟用後次兩個月底前累積消費每滿新台幣5,000元即可獲得抽獎機會一次，有機會抽中價值新台幣8,800元的20吋Samsonite新秀麗登機箱，共有9個名額。

此外，抽獎機會次數將依據累積消費金額級距提供不同加乘倍數，累積消費金額新台幣50,000元內抽獎次數可放大2倍，累積消費金額新台幣50,001元至100,000元抽獎次數可放大4倍，累積消費金額新台幣100,001元以上抽獎次數可放大6倍，抽獎次數無上限。