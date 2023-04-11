影》台中公車「鬼切」搶道，車被擠開到對向車道驚險瞬間曝。

台中客運公車10日晚間18時19分行經大里區中興路二段與新生路口時，突然變換車道差點撞上行駛該公車左側小客車，嚇得駕駛被迫跨越雙黃線行駛對向車道才躲過一劫，事後駕駛將行車記錄器影片po網；警方通知公車司機到案說明，若有違規相關情事將依法舉發。

有網友於臉書粉絲專頁「大里人聊天室2.0」po出1段影片，影片中小客車與公車原本各自行駛於內、外車道，未料行經中興路二段與新生路口時，公車突然切入內車道，導致原行駛於內側車道的小客車緊急煞車，甚至為了閃避公車而開入對向車道，相當危險。

警方獲報後即通知公車司機到案說明釐清案情，有違規相關情事將依法舉發。警方表示，依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款規定，任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，並參酌法院行政訴訟判決，任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道（俗稱「逼車」），解釋上行為人主觀應具有一定程度之惡意性，且該行為客觀上需有重大違害交通安全之情形時，方能依本條規定處罰。

警方呼籲，駕駛人應遵守相關交通法規，勿有危險駕駛行為，保持安全距離，避免憾事發生。