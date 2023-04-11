屏東37歲李姓女子因車禍案件身背過失傷害通緝，9日開車行經內埔鄉遭到警方盤查時，先是亂報名字、身分證字號躲查緝，後直接衝撞警車逃逸。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東37歲李姓女子因車禍案件身背過失傷害通緝，9日開車行經內埔鄉遭到警方盤查時，先是亂報名字、身分證字號躲查緝，後直接衝撞警車逃逸。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東37歲李姓女子因車禍案件身背過失傷害通緝，9日開車行經內埔鄉遭到警方盤查時，先是亂報名字、身分證字號躲查緝，後直接衝撞警車逃逸，巡邏車車頭慘遭撞毀，幸無人受傷，李在警方緊追不捨並動用擊破器後火速遭逮，訊後依公共危險及妨礙公務等罪嫌送辦。

據了解，李嫌是高雄地院發布的過失傷害罪嫌通緝犯，她9日上午開車行經內埔鄉時，遇上新北勢所長李仁輝及警員林清文巡邏盤查，當時她企圖報假資料躲查緝，但馬上被2警識破，隨後李不但沒有配合警方、還加速油門逃逸。

2警見狀後立即通報請求支援，不久後，龍泉所警員劉家暐駕駛巡邏車發現李嫌蹤跡，當下試圖攔截，不料李嫌竟拒檢、還開車衝撞巡邏車，導致巡邏車車頭全毀，幸無人受傷。

李嫌衝撞警車後，隨即左轉中勝路往大新村方向逃逸，李仁輝騎乘警用機車一路尾隨，終於在中勝路352號前攔停，並以擊破器破壞車窗後，將李嫌當場逮捕，訊後依公共危險及妨礙公務等罪嫌送辦，並送高雄地院歸案。