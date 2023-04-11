大陸寧夏有一名年僅21歲的網紅「馬若松」，在抖音擁有24.4萬粉絲，曾參與當地反詐騙、反毒的宣導影片拍攝，時常會透過社群平台與粉絲分享生活，近日他駕駛重機出行，卻不幸遭遇車禍離世，網傳父母感到現場後瞬間崩潰，狂打兒子巴掌，令網友不勝唏噓。

綜合陸媒報導，馬若松4月9號下午6點在寧夏銀川市駕駛重型機車，他與另一名騎手在道路上飆車，不慎因速度過快撞上一輛箱型車，由於撞擊力道相當大，機車當場被撞到支離破碎，馬若松也當場昏迷，醫護人員趕到現場搶救後不治身亡，目擊者拍下近距離搶救影片發上網，全罩式頭盔就在不遠處，人在搶救後仍沒有反應，網傳車禍後馬若松的父母趕到現場，當場崩潰扇兒子巴掌，試圖讓兒子清醒。

有網友透露馬若松的母親到現場後狂扇兒子巴掌。（圖／微博）

事發後記者採訪附近店家，有一位魏女士（化姓）表示，之前有在網路上關注馬若松，他平常有拍攝過反詐、反毒的宣導影片，當地人得知意外後都感到惋惜，魏女士形容對馬若松的印象：「是一個很陽光的年輕小伙子」。而馬若松先前和警方錄製的宣導影片中使用大量當地方言，內容通俗易懂，網友說馬若松離世前一天有直播，不過離世後他的社群帳號已經設置成私密模式。

有網友澄清，馬若松並沒有飆車，是在寧夏的同心縣騎車出的車禍，同心縣的交警大隊工作人員則回應事故還在處理，具體情況不方便透露。