差一點頭殼開花！日前有女騎士在台中市太平區永豐路與新仁路一段路口，與其他機車騎士們停等紅燈，突然有輛貨車上載運著2支疑似鐵製「長管」沒固定捆綁好，突然長管往左側滑下，直接橫掃停等紅燈的騎士們，而該女騎士趕緊「縮頭一閃」，所幸沒被敲中，而貨車司機一發現，趕緊停車並下車將長管推回去；對此，網友大罵「阿娘喂！這打到還能活？」

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段51秒影片，影片拍攝地點位於台中市太平區永豐路與新仁路一段路口，許多騎士在該路口停等紅燈時，來了1輛小貨車，疑似載運的2支「長管」沒捆綁好固定住，突然向左滑落「橫掃」，1名女騎士見狀趕緊「縮頭一閃」，所幸沒被撞擊中，而小貨車上的司機發現，趕緊將車停在路中央，並下車重新將「長管」推上後斗，突來的狀況也嚇翻一旁的等紅燈騎士，也造成貨車後方車輛堵塞。

影片一出，網友紛紛留言表示「阿娘喂！這打到還能活？」、「就讓他走了？太便宜他了吧」、「都不用綁喔」、「幸好沒有事情，太誇張了吧」、「安全帽還是有它的作用...」、「有綁好可以檢舉了吧」、「夭壽喔！差一點頭殼開花」、「超載了吧！長度過長」、「小姐姐反射神經太好了」。