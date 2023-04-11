聖暉*逾300億元的在建工程存量中，台灣占55％最高、大陸36％及東南亞9％；以產業別區分，半導體占52％、民生相關17％，電子組裝14％，其他17％。

聖暉*3月合併營收23.15億元，月增27％，年減約4％，主因是原料缺貨影響工程營收認列；首季合併營收55.8億元，年增4％，在去年高基期下，仍展現平穩的成長動能。

賴銘崑指出，聖暉*自從子公司聖暉集成 (603163-CN) 在上海證交所掛牌後，能見度拉升，加上大陸自解封以來，生產活動逐漸恢復，企業預計下半年將會啟動新的投資，預期聖暉*來自大陸的專案訂單，成長幅度將高於台灣；至於東南亞地區，在地區供應鏈移轉帶動下，聖暉*的新訂單將會有顯著增長。以集團整體接單區域分布來看，台灣、大陸仍為主要貢獻地區，東南亞地區將呈現接單倍增力道。

雖然全球總體經濟與產業在2022年中出現變化，聖暉*訂單認列進度未受全球通膨升溫、產業通路庫存調整影響，集團營收、獲利再創新高。2022年合併營收282.6億元、歸屬於母公司業主淨利19.3億元、EPS達16.84元（以每股面額5元計算，以每股面額10元計算相當於33.68元），相較於2021年分別成長40％、61％、60％，強勁的成長動能，主要來自半導體與電子產業在建工程的認列。