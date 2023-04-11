美國前總統川普最近因封口費刑事案件被起訴，然而他的總統選舉民調不降反增，領先共和黨內第二名的德桑提斯10幾、20個百分點，很有可能代表共和黨參選，而現任總統拜登也已透露連任意願，因此可能由川普再度對上拜登。精神科醫師沈政男質疑，川普為了自身利益可以犧牲普世價值，為了意識形態可以不顧現實形勢，2020曾挺川普的台灣川粉要不要再挺一次？這些人是不是還在影響、甚至主導台灣政治與選舉結果？

「2020美國總統選舉，還記得嗎？」沈政男提到，當時美國媒體民調顯示拜登領先，多少台灣人說，喔，美國主流媒體偏袒拜登，民調不準！當時不少綠營支持者樂見川普當選，而跨國媒體民調也顯示，在亞洲八國、歐洲七國裡，台灣是唯一支持川普連任超過四成、贏過拜登的國家。

沈政男指出，到了開票當天，還記得嗎？因為是馬拉松開票，結果一開始川普領先，多少人就在那邊說，你看，川普會贏！「電磁紀錄斑斑可考，當時的臉書貼文哥都有留著。」他質疑，川普是怎樣的美國總統，當了一任以後已經很清楚了，竟然台灣還有那麼多人支持他，跟人家都不一樣，這是怎麼回事？簡言之：為了自身利益，可以犧牲普世價值；為了意識形態，可以不顧現實形勢。

沈政男直言，隨著時間過去，川普是怎樣的政治人物，越來越清楚，而那些當初支持川普的台灣人，應該知道自己錯在哪裡吧？或者，還是堅持己見，願意繼續當川粉？有趣的是，川粉跟其他粉（就不明說了）有多少重疊之處？這些人是不是還在影響，甚至主導台灣政治與選舉結果？

沈政男強調，目前川普對上拜登的民調略為小輸，但並沒有明顯差距，而隨著起訴一事繼續發酵，對選舉的影響還很難說。民主黨說是希望川普代表共和黨，因為比較好打。是嗎？以為川普沒有能力在美國社會再度掀起旋風嗎？對美國選民太有信心了吧，事實上美國川粉還是很多，而且仍舊宛如狂熱密教一樣支持著他。如果川普可以贏得2024，雖然機會不高，世界局勢會變成怎樣，台灣又如何因應，戲就會更好看了。