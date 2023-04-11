近年來越來越多家汽車廠商研發新科技，希望能讓駕駛者開車時更方便，不過有時卻是越簡單越好。一位網友近日在路上發現，某台主打「虛擬後視鏡」的汽車，竟被車主加裝了三陽野狼的後照鏡，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「高端的科技也比不上一面真實的鏡子來得實用」。實際一看附圖可以發現，原來是某台休旅車不知為何被車主在後照鏡位置額外再加裝了一面機車後照鏡。

實際查詢後可以發現，該車款的後照鏡原來是「全數位虛擬後視鏡」，搭載可以偵測物體靠近的接近感測器，且拍攝影像全經過電腦與軟體程式處理，比傳統光學鏡片更清晰，官方宣稱有助於提升舒適性與安全性。

對此，許多人紛紛回應，「還是看鏡子比較直覺」、「試乘過朋友的車子，真心覺得電子投影只能輔助」、「默默高興至少特斯拉目前沒把鏡子給拿掉哈哈哈」、「傷害不大，侮辱性極強」、「電子式有時間差，速度慢時沒感覺，速度快時看到已經來不及，想要用電子式的，我覺得是一點安全觀念都沒有，物理式的還是最直覺安全的」；另外還有內行人指出，車主加裝的是三陽野狼的後照鏡，相當講究。