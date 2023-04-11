共軍對台軍廣播：所謂24海里線不存在

共軍近日連續3天環台演習中，兩岸軍艦多次對峙，其中一段台軍宜陽艦與共軍徐州艦的對話錄音被公開，台軍要求共軍不得進入24海里鄰接區，後者即時反駁並強調台灣是中國領土。雙方透過廣播相互喊話，互指對方破壞台海和平穩定。

香港《經濟日報》報導說，媒體取得的錄音及消息顯示，共軍導彈護衛艦徐州艦10日上午在台灣東部海域警巡，受到台軍巡防艦宜陽艦等監視，台方進行廣播稱：「如果你執意進入我24海里鄰接區，我將被迫採取驅離行動。」徐州艦回應：「24海里鄰接區不存在，台灣是中國不可分割的一部分，破壞兩岸和平穩定的是台獨！」

報導說，雙方在相互廣播中還就兩岸問題「交換意見」，台方稱：「不追求軍事對抗，希望和平穩定。」徐州艦回應：「中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府。」

《環球時報》引述大陸軍事專家表示，在為期3天演習中，共軍對台造成緊逼態勢，只要台獨勢力繼續存在，這類軍事行動就不會停止。