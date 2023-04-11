總統蔡英文過境訪問美國後，中共解放軍也在 8 日至 10 日展開環島軍演，山東號航母首度參演。有外媒指出，美軍尼米茲號航母艦隊 8 日就轉頭北上，前駐紐大使介文汲今( 11日 )分析，美軍不希望捲入中共軍演，因為航母上的 5000 名美軍比台灣人怎麼想還重要。

中共日前環島軍演，首次派遣山東號航母前往台灣東南外海約 200 海浬處演習，美軍尼米茲號航母則是在台灣東部約 400 海浬處監控。但《澳大利亞新聞網》報導，尼米茲號航母 7 日靠近台灣，一度與山東號僅距離 200 海浬，但 8 日軍演一開始就果斷轉頭北上，與去年 8 月一樣。

介文汲今日在《盧秀芳辣晚報》分析，美軍航母越接近山東號就越有對抗姿態，而美軍並不想干涉中共軍演，轉頭離開就是向中國發出訊息，表達「與我無關」，不希望局勢被誤判。

據航跡圖顯示，8日中共軍演一開始，美軍尼米茲號航母就轉頭北上。(翻攝自中天新聞YouTube)

介文汲也指出，解放軍的新型艦對艦、高超音速飛彈「鷹擊 21」射程高達 1500 公里，而美軍航母的艦載機 F-3 5飛行距離只有 1000 公里，美軍若想保障航母就要與中共軍艦保持 1500 公里的安全距離。

「識時務者為俊傑」，介文汲也坦言，美軍航母直接掉頭離開就是完全不希望被誤解有對峙的感覺，平常還能靠近晃一晃，但中共軍演一開始美國非走不可。

介文汲也直言，軍事上就是要以保全自身戰力為最高原則，美軍航母不走，被中共軍演誤擊是得不償失。他也認為美軍此舉是很正確的判斷，「一艘航空母艦上 5000 名官兵的性命，絕對高於台灣人怎麼想」。