李浩瑋日前受邀赴香港演出。(形上音樂提供)

李浩瑋在香港大啖美食。(形上音樂提供)

年僅23歲、一出道就金曲新人獎的李浩瑋,日前受邀到香港「九龍灣國際展覽中心」Music Zone和夜店「Zentral」演出。這是李浩瑋第二次抵港,第一次是小時候和父母同遊迪士尼樂園,這次則是首度來港工作,而令他非常感動地是,「沒想到這裡的大家都認識我、都會唱我的歌,而且劈頭敲碗我還沒發行的新歌《真心話》!」令李浩瑋相當意外,又驚又喜。

李浩瑋這次除了演出,並跟當地獨立樂界交流,更一償宿願吃到心目中最想吃的「法蘭西多士」,他形容一口咬下去,「沒想到這麼酥脆,意想不到裡頭還包了花生醬。」讓他直呼:「太銷魂了!」他也醉心港式凍檸茶,每天都要喝上一杯,「再來就是香港當地的燒鵝,也超讚的!」他一個人可以吃掉一大盤,讚不絕口。

李浩瑋是流行音樂系科班出身,20歲即以在學身份發行首張創作專輯《Diamond in The Rough》,隔年入圍金曲獎最佳新人獎,他在疫情期間仍致力於寫歌、創作,4月推新曲《狼》,他也在香港受到關注,受邀參加4/5於九展Music Zone舉辦的《TIME'S UP LIVE 2003 HK x TW》演唱會,與王Aden及香港創作歌手Lil Forest共演,以及隔日4/6在中環夜店Zentral的個人演出,李浩瑋很感謝有這次機會,「我一直都蠻想去香港表演的,但老實說,第一次很緊張,哈哈!」