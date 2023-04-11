李浩瑋日前受邀赴香港演出。（形上音樂提供）

李浩瑋在香港大啖美食。（形上音樂提供）

年僅23歲、一出道就金曲新人獎的李浩瑋，日前受邀到香港「九龍灣國際展覽中心」Music Zone和夜店「Zentral」演出。這是李浩瑋第二次抵港，第一次是小時候和父母同遊迪士尼樂園，這次則是首度來港工作，而令他非常感動地是，「沒想到這裡的大家都認識我、都會唱我的歌，而且劈頭敲碗我還沒發行的新歌《真心話》！」令李浩瑋相當意外，又驚又喜。

李浩瑋這次除了演出，並跟當地獨立樂界交流，更一償宿願吃到心目中最想吃的「法蘭西多士」，他形容一口咬下去，「沒想到這麼酥脆，意想不到裡頭還包了花生醬。」讓他直呼：「太銷魂了！」他也醉心港式凍檸茶，每天都要喝上一杯，「再來就是香港當地的燒鵝，也超讚的！」他一個人可以吃掉一大盤，讚不絕口。

李浩瑋是流行音樂系科班出身，20歲即以在學身份發行首張創作專輯《Diamond in The Rough》，隔年入圍金曲獎最佳新人獎，他在疫情期間仍致力於寫歌、創作，4月推新曲《狼》，他也在香港受到關注，受邀參加4／5於九展Music Zone舉辦的《TIME'S UP LIVE 2003 HK x TW》演唱會，與王Aden及香港創作歌手Lil Forest共演，以及隔日4／6在中環夜店Zentral的個人演出，李浩瑋很感謝有這次機會，「我一直都蠻想去香港表演的，但老實說，第一次很緊張，哈哈！」