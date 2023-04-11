近日有網友提出「高鐵增設屏東站到底要幹嘛？」一問，在網上引發熱議，不少網友質疑屏東站的效益，更有網友推測是為「炒地皮」，對此，屏縣府交旅處11日強調，高鐵增設高鐵站是為「交通平權」，也將促請中央加速執行。

交旅處表示，過去很多重大交通建設都在高屏溪止步，如1978年台灣首條高速公路完成，終點只到高雄，直到2004年南二高才延伸至屏東，又如台鐵，1908年基隆到高雄通車，1941年才有屏東線，慢了32年，鐵路電氣化更足足落後44年，而高鐵則至2020年行政院才擇定屏東市六塊厝設站。

交旅處強調，縣府堅持爭取交通平權，高鐵延伸屏東討論10多年才終於獲得行政院拍板定案，一定要先讓高鐵跨越高屏溪進入屏東，後續才有可能繼續南延、東延，若要往南至潮州、甚至枋寮一次到位，花費更高、難度更大，所以縣府的策略是讓高鐵先跨過高屏溪至六塊厝，才有後續的可能性。

交旅處指出，縣府與交通部鐵道局曾多次會議，雙方也有共識未來高鐵南延銜接台鐵到東部，目前高鐵正進行綜合規畫，已預留路廊規畫日後可延伸至潮州，所以高鐵延伸案應該回歸以人為本及區域聯合治理的思考，縣府將持續促請中央加快執行步伐，完成環島高快速鐵道。