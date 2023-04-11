嘉義市副市長陳淑慧16日離職，今在市務會議上，市長黃敏惠、各局處首長與陳淑慧大合照。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市副市長陳淑慧傳離職，市長黃敏惠今在市務會議中主動向局處首長釋出這項消息，感謝陳淑慧3年多來的辛勞協助，擔任嘉義市與中央部會最佳的橋梁，也是她最佳左右手，雖然內心十分不捨，仍尊重陳淑慧請辭的決定，允其在16日卸任。

黃敏惠表示，她與陳淑慧理念相近，2019年9月5日延攬其加入市府團隊，借重其科技與教育的專業能力，以及其立法院豐富的經歷，3年多來攜手推動市政，共同締造無數佳績，與同仁培養了深厚的感情，黃敏惠也特別祝福陳淑慧，表示嘉義市永遠是她的家。

陳淑慧則感謝市長給予機會，讓她有不同的歷練，在市府這段期間學習很多，也感謝同仁在每一次會議及行程上的陪伴與協助，語帶哽咽祝福一流的市府團隊同仁一切順心，繼續為一流的嘉義市書寫精彩。

陳淑慧曾任兩屆立法委員，為美國佛羅里達理工學院電腦科學碩士、美國南達科塔大學高等教育研究所博士，副市長任內協助黃敏惠推動市政，常代表市長出席各項活動，傳出離職消息後，記者嘗試撥打她的電話皆未獲回應。

嘉義市政府交通處長鄭君健因涉嫌將公務手機、平板電腦等器材提供給家人使用，上月被嘉義地檢署搜索調查、複訊後10萬元交保，市府昨10日才發布新人事令，鄭君健調派參議，處長一職由副處長駱際方代理，現副市長又請辭，黃敏惠小內閣再生異動。