陳建仁表示，繼上（3）月6日他出席高雄港旅運中心啟用典禮，並在營運首日，迎來疫後兩艘國際郵輪首次停泊在台灣港口後，今天很高興再度回到他的故鄉高雄，並向大家宣布行政院已核定總經費高達約1,358億元的「國道7號高雄路段」建設計畫。

陳建仁指出，高雄港不僅是台灣第一大港，亦是亞洲航運的樞紐，其貨運轉運量占全台七成，年營收更超過80億元，扮演台灣及高雄經濟發展的重要角色。為鞏固貨櫃樞紐港地位，政府已投入約163億元興建高雄港第七貨櫃中心，第1期預計於今年5月啟用；另外，也積極打造離岸風電發展基地，讓高雄港未來有更好的發展。

陳建仁表示，交通建設是攸關高雄港發展的重要關鍵，為解決國1、國10及台88線交通壅塞問題，交通部於15年前即開始推動「國7高雄路段計畫」，在中央與地方共同合作下，終於讓該計畫順利核定。後續針對用地取得、管線遷移等事項，也請交通部與高雄市政府及相關管線管理單位妥善溝通，並加速工程進度，至盼在大家攜手合作下，工程能夠順利完工。

陳建仁表示，蔡英文總統就任後，提出「大南方、大發展」南台灣發展計畫，對於高雄的建設更是大力支持，包括高雄市長陳其邁積極爭取的橋頭科學園區，目前已吸引多家廠商預定建廠；在軌道建設方面，高雄捷運小港林園線於去年9月核定綜合規劃報告、高捷黃線於去年10月開始動工，而高捷紅線向北延伸至岡山、路竹（第二階段）也刻正進行中；在公路建設方面，國道1號增設橋科匝道及岡山第二交流道，皆已陸續核定建設計畫；至於航空建設方面，總經費約880億元的高雄國際機場新航廈及相關工程，目前已核定第1期建設修正計畫，期盼透過相關建設，打造高雄成為陸海空交通皆十分完善及方便的高科技城市。

陳建仁提到，陳其邁是他在台灣大學公共衛生研究所任教時期的優秀學生，其擔任行政院副院長任內，即非常關心國道7號高雄路段計畫的建設進度，就任高雄市長後，更秉持「緊、緊、緊」的做事風格，積極為高雄爭取相關建設，也讓高雄的發展愈來愈好。至盼未來在中央與地方密切合作下，讓各項建設步步到位，使高雄發展更加完善，一步步成為更美麗、更安全、更舒適、更有發展的璀璨城市。