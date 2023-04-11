陳建仁表示，氣候變遷帶來的影響是全球共同面對的問題，例如義大利今年2月由於降雨不足，導致威尼斯運河水位過低，幾乎所有水上交通都停擺。台灣在2020年創下56年來首次沒有颱風登陸的紀錄，並在2021年面臨百年大旱的挑戰，當時苗栗、台中、彰化等地皆採取台灣史上最長的分區供水措施，而不到2年，南部地區又將近600天沒有明顯降雨，但幸賴此次經濟部及水利署超前部署因應，於去年8月起即展開各項節水調度措施，並在今年3月1日成立旱災中央災害應變中心，由經濟部長王美花擔任指揮官，因此台灣抵擋旱情的能力已較百年大旱時期更加堅韌，確實展現事在人為的決心。

陳建仁強調，政府施政要能體察民情、苦民所苦，並針對各項問題進行前瞻部署。有鑑於此，蔡總統上任後積極推動「前瞻基礎建設計畫」，其中在「水環境建設」方面，過去5年已投入超過1,300億元，加強節水、找水及調水等各項措施，迄今全台每日可增加近200萬噸水源，也使得今年高雄供水量無須減半；此外，行政院亦於今年3月23日核定「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，投入13億元經費，要為南部地區多省水、多找水、多調水，感謝經濟部水利署署長賴建信率領所屬持續努力，以及地方政府共同配合，為全台各地打造許多良好的水環境建設。

陳建仁表示，百年前日本水利專家鳥居信平在屏東興建「二峰圳」汲取伏流水，迄今仍可供應民生用水，而台灣擁有水質優良的伏流水，應予以妥善開發、使用，進一步填補水源缺口，其中在高屏溪沿線的溪埔與大泉伏流水工程皆已完工啟用，這是大家共同努力的成果。

陳建仁也提到，高雄自3月30日起水情燈號已轉為減量供水的「橙燈」，為持續多找水，目前水利署與高雄市政府已合作增鑿11口抗旱水井，第二階段增鑿的水井也正在趕工中；同時，高雄緊急海淡機組預計於4月底可運轉，併入系統供水。透過這些努力，每天可讓高雄增加10萬噸供水，相當不簡單，顯見只要中央、地方相互配合，並即時反映問題，就可以一起努力做得更好，後續也請水利署做好跨縣市水源調度與供水等工作，實現共榮共好的精神，只要大家團結一心，台灣就會更強大、走得更遠，成為一個更堅韌、更永續的國家。

最後，陳建仁表示，為因應氣候變遷的缺水問題，台灣超前部署興建各項水資源建設的做法，讓他的國外友人十分佩服，這都是因為我們熱愛這塊土地，希望這塊土地能夠永續發展。期盼大家繼續團結，持續多找水、多省水、多調水，一起平安度過這個乾旱的季節。