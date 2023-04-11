人氣插畫BT21魅力席捲社群，速食界龍頭麥當勞先前推BT21甜心卡和限定包裝，深受粉絲喜愛，如今再宣布要與BT21攜手推「BT21陶瓷餐具三件組」，未料先前爆出有瑕疵，延後販售，今（11日）稍早再宣布，產品仍舊未通過標準，決定取消活動。

麥當勞原先表示要攜手BT21推「BT21陶瓷餐具三件組」，12日上午11時開賣，限量7萬組，不過稍早發布聲明，「因發現產品有瑕疵，不符合麥當勞標準，決定取消活動，不對外銷售。」