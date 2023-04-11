3月份資通訊業務表現亮眼，主因創新應用營收保持強勁成長，包括IDC、雲端、智慧聯網及5G企業專網等營收成長率皆超過50％，資通安全亦保持雙位數成長。

中華電信長期投資科技人才及技術創新，維持新興科技的領先優勢，同時長期深耕客戶，得以在新興業務持續保持強勁增長動能。

行動業務亦延續成長趨勢。5G用戶數與整體090門號數持續增加，加上國際商業活動及旅遊回溫，國際漫遊帶動行動數據營收向上，整體行動服務營收年增8.1％，連續24個月成長，續創佳績。行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）則年增5.3％，亦已連續24個月上揚。固網寬頻業務表現穩定，家用Wi-Fi營收持續攀升，帶動寬頻接取營收成長，數據網路營收亦增加。

中華電信表示，三大事業群經營客群與衝刺業務有成，各事業群3月份與第一季營收皆較去年同期成長，帶動第一季整體營收年增5.7％；營業淨利增加4.4％；歸屬母公司業主淨利增加6.4％；EBITDA增加3.3％；累計EPS達1.24元。

累計至3月的合併營收達542.1億元、達成率103.0％～103.8％；營業淨利為121.7億元、達成率111.0％～113.4％；稅前淨利為122.5億元、達成率111.7％～114.1％；及每股盈餘達1.24元、達成率112.5％～115.6％；皆優於財測目標。

3月底行動通信總客戶數達1,270.7萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續28個月成長；光世代寬頻用戶數為375.3萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在有禮」方案吸引，300Mbps以上客戶達104.8萬戶；MOD客戶數則達206.0萬戶。

中華電信不僅致力將永續理念具體落實到產品服務中，更攜手供應商夥伴及策略夥伴一同邁向永續，2023年3月本公司榮獲2023年第一屆「ESG物流永續獎創新科技永續組-金獎」，以5G高網速、大數據、資安等技術資源協助企業進行數位轉型、加速實現企業永續。