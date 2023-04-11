已故澳門賭王何鴻燊女兒何超蓮，自2019年認愛大陸男星竇驍後，近年來一直愛得十分高調，不僅多次一同出席活動，更時常在社群上曬出兩人的放閃合照，而兩人也將於18日在峇里島舉行婚禮，雖然細節流程皆相當保密，但何超蓮今(11)日在微博上曬出一系列美照，向網友分享她「雙喜臨門」的快樂。

何超蓮與竇驍交往4年多以來，多次傳出好事近抑或是低調分手的傳聞，屢屢獲得網友關注。對此，據《東網》報導，何超蓮與竇驍的婚禮日期定為本月18日。據悉，兩人將斥資5千萬港幣（約新台幣1.9億元）的費用舉辦為期三天的婚禮，且伴娘名單似乎也提早曝光，舉凡鄧紫棋、王灝兒、Twins、薛凱琪等，而好友蔡卓妍（阿Sa）日前出席活動，也鬆口：「她都還沒公布（婚期），等她自己講。」為兩人4月結婚的消息增加可信度。

此外，雖然何超蓮與竇驍的婚禮細節藏得相當徹底，但女方今日在微博上寫下：「遲來的畢業典禮。」並一連曬出3張自己穿著碩士袍的美照，讓大批網友紛紛留言恭喜，更有人笑稱何超蓮此舉不僅是在「轉移視線」，還有可能是在為婚禮上成長片段的累積素材。

何超蓮在微博上曬出身穿碩士服的美照。(圖／翻攝自何超蓮微博)

事實上，何超蓮曾經與歌手吳克群交往四年，與他分手後，也與多位男星傳出緋聞，直到認愛竇驍後也依然屢傳分手消息，讓部分網友們不看好這段感情的發展。然而，此前何超蓮在分手傳聞越演越烈時，於IG上更新兩人於情人節時一同出遊的美照，破除謠言外，更爆出定下婚禮日期，認定將與竇驍攜手共度未來，霸氣護愛的舉動，獲得網友的大力祝福。