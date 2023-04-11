公園遊具檢驗備查改善年初截止，桃園市仍有38處尚待改善，被圍籬團團圍住，像是楊梅22座遊戲場就有8座未改善完成，高達4成封閉不能使用，引發民怨，痛批成次等公民。工務局指出，13區陸續改善中，年底會再完成24個，坦言楊梅最嚴重，經費尚缺5614萬元，將爭取第二預備金支應。

議員周玉琴說，衛福部2017年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，明訂今年1月24日前要完成公園和校園遊具修繕更新和備查，但截止後楊梅未迎來安全的遊戲場，反而是一個個圍起封閉，剝奪孩童玩樂權益，且前市府擺爛，未編列預算改善，經費沒到位，修繕日期遙遙無期，楊梅兒童成次等公民。

議員李家興也說，其他區都沒那麼誇張，大有為政府不該兩手一攤說沒錢，無限期封閉已讓楊梅親子怨聲載道。議員徐其萬則指出，桃園目前公園開闢面積僅310公頃，6都敬陪末座，第一名高雄市2036公頃甚至是桃園近7倍，力促盡速開闢更多公園。

議員黃崇真直指公園權責單位多頭馬車，有養工處又有區公所，管理不佳，應統一管理。議員呂林小鳳則建議要比照其他直轄市成立公園管理處。

工務局養工處指出，桃園市原有364處公園兒童遊戲場，因不合格無法改善拆掉7處，目前357處僅剩38處尚待改善，包括14處設計施工中或完工待備查，另有24處仍待改善，總預算經費缺口約2.1億元，含2處設計中的旗艦公園及楊梅區8處公園。

楊梅公所表示，近年都有編列公務預算，但預算沒有通過，所以只能用開口契約逐年修改，目前能局部改善的遊戲場都已改善並完成備查，未備查的8座都是無法局部改善辦理的，拆掉重建約要5614萬元，將向市府爭取第二預備金支應。