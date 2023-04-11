近日一份《廣東青年下鄉返鄉興鄉助力「百縣千鎮萬村高質量發展工程」三年行動》（簡稱三鄉行動）引發關注。該文件由共青團廣東省委在2月時發布，到2025年底，廣東省將累計組織30萬青年回鄉工作。

該文件指出，到2025年底，廣東省將累計組織10萬名青年下鄉幫扶、聯繫服務10萬名青年返鄉實踐、培訓服務10萬名青年提升興鄉技能。以服務青年入縣下鄉就業創業為主要抓手，促進人才回歸、資源回鄉、項目回流，促進城鄉區域協調發展。

具體工作包括：深化廣東高校畢業生志願服務鄉村振興行動，每年派遣志願者1萬名；每年組建1千支「三下鄉」重點團隊服務縣鎮發展；每年吸引省內外1千名青年企業家對接縣域產業項目；每年組織3萬名大學生返鄉實習就業；每年幫助3萬名鄉村青年提升興鄉技能；每年支持3千個縣域青年創業項目。

2023年廣東開啟的「三鄉行動」會招募選拔優秀高校大學畢業生或在校研究生，到粵東、粵西、粵北12個地市及肇慶市、惠州市龍門縣基層一線開展2至3年鄉村振興志願服務。

在中國大陸其他地區，「青年下鄉」舉措以不同形式已開展數年。值得注意的是，一些青年下鄉行動是「有期限的」，能否留鄉長期發展具有不確定性，如「三下鄉」是學生暑假短期活動。

相對而言，開展更早的「大學生村官」有2到3年的服務期限，之後可轉為鄉鎮事業單位工作人員、報考公務員或另謀職業。不過，這也被部分人認為是進鄉鎮事業單位的跳板，最終留在鄉村的大學生並不多。近期，廣東「三鄉行動」明確提出要進一步鼓勵和支持志願者服務期滿後紮根當地。