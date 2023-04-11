傳奇網路表示，去年11月推出授權新作韓系次世代風格的中世紀奇幻冒險MMORPG新作手遊「Honor of Heirs」全球版，目前穩定營運中，持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動。

「聖劍-亞瑟傳奇」日本版已於3月下旬在雙平台上架，由於上市初期投入較多廣告費用，致營業損益受到影響，預計4月起可開始回收。研發團隊亦將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

另一款IP授權亦樹遊戲與遊戲種子合作發行的療癒系馴龍冒險MMORPG新作手遊「卡利茲傳說」，已於2月2日於台港澳正式上線，目前穩定營運中。

展望未來，傳奇網路經典端遊「聖境傳說Online」將由傳奇官方直營重新上架，未來平台上提供英日中三種語系，可符合全球市場玩家的期待。

另外，傳奇網路表示，尚有多款遊戲同步研發中，未來將陸續釋出近期各款自研遊戲上市規劃，也持續採取多元化經營策略，提升產業技術層面與公司獲利效益。