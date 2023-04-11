中共3天軍演昨日結束，軍友社榮譽理事長李棟樑今日上午在秘書長簡士偉等人陪同下，特地前往海軍司令部及空軍司令部敬軍慰問，感謝國軍為國家安全的付出與奉獻，並傳達社會各界對國軍的支持與肯定。
李棟樑上午前往海、空軍司令部敬軍慰問，對官兵弟兄姐妹長時間在海上巡弋航行、在空中戰備監控等戮力付出，致上最崇高的敬意與謝忱。此外，為了體恤三軍官兵於中共軍演期間的戰備辛勞，李理事長分別致贈海、空軍各500張超商提貨卡、陸軍1000張超商提貨卡，另三軍致贈共1400箱統一碗麵犒慰官兵。
李棟樑說，國軍是國家及社會安定的重要力量，中共軍艦、機頻繁擾臺，自己無時無刻掛念著國軍官兵弟兄姐妹，面對這樣嚴峻的威脅下，大家的辛勞是可想而知。李棟樑由衷感謝國軍官兵在這段期間，以沉著冷靜地態度面對中共的挑釁與威赫，持續守護中華民國的領海、領空，讓百姓得以安定地生活在這塊土地。
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