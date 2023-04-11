緬甸軍政府持續對反抗村落發動迫害，目擊者和新聞報導稱，軍政府戰鬥機和攻擊直升機，空襲了不願接受軍事統治的自治村落，造成至少50人死亡，上百人受傷，這是自軍政府在2021年政變以來，最嚴重的殺戮之一。

半島電視台(Aljazeera)報導，空襲發生在曼德勒附近的帕茲吉鎮(Pazigyi,也稱實階Sagain)，至少造成50~100人傷亡，非常慘重。

報導稱，空襲發生早上7點35分，當地在居民正參加自治行政辦公室的落成典禮。人群遭到戰機襲擊，隨後是Mi-35攻擊直升機的火箭彈，辦公室立即遭到摧毀。

報導稱，緬甸軍政府以Mi-35直升機轟炸了手無寸鐵的村民。(圖/米爾設計局)

記者稱，這是相當可怕的屠殺，緬甸軍政府試圖消滅當地的自治領袖，完全無視這些都是平民，完全沒有軍事目標。

緬甸軍政府沒有作出任何回應。

2021 年 2 月 1 日，緬甸軍方發動政變，推翻了翁山蘇姬為首的民選政府，引發了群眾長期抗議，之後軍方血腥暴力鎮壓下去，人民逃出城市，在山區、郊外生活，與原本的山區民族，比如撣邦、克邦族一起生活。此後衝突不斷升級，聯合國專家和其他人士將其定性為內戰，隨著軍方加強空襲，超過一百萬人流離失所。

西方國家對緬甸民眾表示同情，但僅有經濟制裁，凍結軍政府人物的海外財產。