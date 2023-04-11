泰國向中國訂購的071ET型船塢登陸艦近日正式交付，預計月底抵達泰國。這艘被命名為「象島號」的登陸艦目前東南亞最大的現役軍艦，排水量超過2萬噸，噸位甚至比泰國海軍的航母更大。

綜合陸媒報導，泰國軍方代表已在上海的中華造船廠接收登陸艦，該艦去年底完成海試，所有性能參數均達到或超過合約規定要求。今年初，泰國海軍高層在上海出席該艦的下水儀式，並確定其正式艦名為象島號（HTMS Chang III）。

報導說，這是中國首次出口兩棲登陸艦，泰國計畫在2036年前擁有4艘該型大型艦艇。

新交付的象島號艦身長213米、寬28米，最高航速25節，航程可達1萬海里，排水量超過2萬噸，能搭載至少600名海軍陸戰隊士兵和2艘兩棲登陸艇，也能搭載最多5架直升機，造價僅約2億美元。該艦比泰國海軍現役的查克里．納呂貝特號（HTMS Chakri Naruebet）要長，排水量也比後者的1.1萬噸高了接近一倍。

這是大陸首次出口兩棲登陸艦，但不是出口噸位最大的軍艦。先前大陸中船工業對外出口噸位最大的軍用艦艇是1996年9月交付泰國的「錫米蘭」級綜合補給艦（HTMS Similan），滿載排水量2.2萬噸，象島號申報的排水量為2萬03噸。

泰國現役航母查克里·納呂貝特號於1997年開始服役，由西班牙建造，是目前全球噸位最小的航母。它是泰國海軍的門面，但由於國內經濟和軍費問題，該艦原有的艦載機已全數退役，艦上還有許多主要設備尚未安裝，作戰能力成疑。它除了偶爾出海外，其餘大部分時間都停靠在母港對外開放參觀。